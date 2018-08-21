Россиянин поехал в Анапу и умер

Как говорится в сообщении, у мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, и на данный момент сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. Они опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.