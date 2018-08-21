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Россиянин поехал в Анапу и умер
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Россиянин поехал в Анапу и умер 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Тело 54-летнего жителя Анапы было найдено в туалете пассажирского поезда, следующего из Ульяновска в Анапу. Информация об этом опубликована на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
Как говорится в сообщении, у мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, и на данный момент сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. Они опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее 20 августа турист из России погиб в национальном парке Picos de Europa в Испании из-за остановки сердца. 63-летний россиянин скончался, совершая один из самых популярных пешеходных маршрутов в Испании — The Cares route. Через полчаса после начала пути он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи, находившиеся в походе, попытались оказать ему помощь, однако россиянина не удалось спасти.
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