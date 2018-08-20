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Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми
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Прокурор признал насилие Хачатуряна над дочерьми 

Рамблер 1 час назад
У гособвинения есть сведения о том, что убитый Михаил Хачатурян применял сексуальное насилие к двум дочерям. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель прокуратуры во время заседания в Московском городском суде.
По словам прокурора, сведения касаются сексуального насилия, которому убитый отец подвергал среднюю и старшую дочерей — 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину.
>> Сестры Хачатурян признались в убийстве
По этой причине государственный обвинитель попросил суд сделать заседание о проверке законности ареста Кристины Хачатурян закрытым, однако получил отказ. Адвокат Кристины Алексей Липцер напомнил, что в ходе сегодняшнего заседания сексуальное насилие отца над дочерью обсуждаться не будет.
Ранее собеседник «Интерфакса», близкий к следствию, сообщал, что медицинское освидетельствование сестер не обнаружило следов сексуального насилия со стороны отца, что может свидетельствовать о том, что девушки придумали это, чтобы как-то оправдать убийство.
Сегодня юристы сестер Хачатурян сообщили, что 18-летняя Ангелина призналась в убийстве отца, а показания 17-летней Марии и 19-летней Кристины «можно считать» признательными.
Сестры Хачатурян убили 57-летнего отца в конце июля, нанеся ему более 30 ударов ножом. Девушки сами сообщили о преступлении в полицию, а через несколько дней были арестованы по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии23  Ещё 11 источников 
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