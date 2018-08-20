Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми

Прокурор признал насилие Хачатуряна над дочерьми

По словам прокурора, сведения касаются сексуального насилия, которому убитый отец подвергал среднюю и старшую дочерей — 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину

По этой причине государственный обвинитель попросил суд сделать заседание о проверке законности ареста Кристины Хачатурян закрытым, однако получил отказ. Адвокат Кристины Алексей Липцер напомнил, что в ходе сегодняшнего заседания сексуальное насилие отца над дочерью обсуждаться не будет.

Ранее собеседник «Интерфакса» , близкий к следствию, сообщал, что медицинское освидетельствование сестер не обнаружило следов сексуального насилия со стороны отца, что может свидетельствовать о том, что девушки придумали это, чтобы как-то оправдать убийство.

Сегодня юристы сестер Хачатурян сообщили, что 18-летняя Ангелина призналась в убийстве отца, а показания 17-летней Марии и 19-летней Кристины «можно считать» признательными.

Сестры Хачатурян убили 57-летнего отца в конце июля, нанеся ему более 30 ударов ножом. Девушки сами сообщили о преступлении в полицию, а через несколько дней были арестованы по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.