DJ Smash требует ужесточить наказание обидчикам

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Перми, который приговорил экс-депутата заксобрания края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы за избиение музыканта. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Ленинском райсуде.
"Адвокаты Ширмана обжаловали решение суда и подали жалобу с тем, чтобы ужесточить наказание", — уточнили в суде.
По словам собеседницы агентства, в ближайшее время документы будут переданы в Пермский краевой суд, который и вынесет решение.
Приговор также обжаловали Телепнев и Ванкевич. По их мнению, приговор, напротив, нужно смягчить.
Суд в Перми 18 июля приговорил фигурантов дела об избиении Ширмана к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. По данным суда, Телепнев и Ванкевич пока остаются на свободе.
Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. Ширман заявил, что на него напали Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою, и Ванкевич. Телепнев в суде частично признал вину, но не согласился с классификацией обвинения. Он пояснил, что во время инцидента случайно ударил музыканта, который оказался рядом.