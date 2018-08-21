DJ Smash требует ужесточить наказание обидчикам

DJ Smash требует ужесточить наказание для осужденных за его избиение

"Адвокаты Ширмана обжаловали решение суда и подали жалобу с тем, чтобы ужесточить наказание", — уточнили в суде.

По словам собеседницы агентства, в ближайшее время документы будут переданы в Пермский краевой суд, который и вынесет решение.

Приговор также обжаловали Телепнев и Ванкевич. По их мнению, приговор, напротив, нужно смягчить.

Суд в Перми 18 июля приговорил фигурантов дела об избиении Ширмана к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. По данным суда, Телепнев и Ванкевич пока остаются на свободе.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. Ширман заявил, что на него напали Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою, и Ванкевич. Телепнев в суде частично признал вину, но не согласился с классификацией обвинения. Он пояснил, что во время инцидента случайно ударил музыканта, который оказался рядом.