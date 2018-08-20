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Самолет Air India вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
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Самолет Air India вернулся в аэропорт из-за технической неполадки 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 20 авг — РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании Air India был вынужден вернуться в аэропорт саудовской Джидды из-за технической неполадки, сообщает в понедельник саудовское издание Saudi Gazette.
Согласно изданию, экипаж самолета, который направлялся в Мумбай с остановкой в Хайдарабаде, принял решение вернуться в аэропорт Джидды примерно через час после вылета в воскресенье. Авиакомпания Air India подтвердила, что на борту самолета произошла техническая неполадка, но никто из пассажиров и членов экипажа в результате не пострадал.
Отмечается, что перед этим вылет самолета из Джидды был задержан примерно на 10 часов.
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