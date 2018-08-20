Самолет Air India вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

ДУБАЙ , 20 авг — РИА Новости . Самолет индийской авиакомпании Air India был вынужден вернуться в аэропорт саудовской Джидды из-за технической неполадки, сообщает в понедельник саудовское издание Saudi Gazette.

Согласно изданию, экипаж самолета, который направлялся в Мумбай с остановкой в Хайдарабаде , принял решение вернуться в аэропорт Джидды примерно через час после вылета в воскресенье. Авиакомпания Air India подтвердила, что на борту самолета произошла техническая неполадка, но никто из пассажиров и членов экипажа в результате не пострадал.

Отмечается, что перед этим вылет самолета из Джидды был задержан примерно на 10 часов.