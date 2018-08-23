Кадыров раскрыл причину нападения на полицейских

Кадыров сообщил, откуда подросткам пришел приказ напасть на полицейских

Рамзан Кадыров. Приказ напасть на полицейских поступил подросткам «из-за рубежа по соцсетям», сообщил глава Чечни

Он заявил в соцсети «ВКонтакте», что случившееся является «заговором против всего чеченского народа».

Кадыров считает, что вербовщики хотели посеять в «российском обществе недоверие даже к подросткам», чтобы в детях 11–12 лет видели «потенциальных террористов».

Глава Чечни подчеркнул ответственность родителей. По его словам, если родители не могут уберечь своих детей от пагубного влияния, то пусть «обращаются за помощью в органы опеки и к представителям соответствующих ведомств». Он призвал не скрывать тот факт, что «сын оказался в сетях вербовщиков».

«Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу», — заявил Кадыров.

Он заверил, что не позволит «посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека». По его словам, сочувствующие бандитам, как и непосредственные помощники — «общий враг, которому нет места в Чечне».

«У них даже Басаев, захвативший родильный дом, был романтическим героем», — возмутился Кадыров, отметив, что «защитники» не интересуются жизнью детей погибших сотрудников полиции.