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Кадыров раскрыл причину нападения на полицейских
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Кадыров сообщил, откуда подросткам пришел приказ напасть на полицейских 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Приказ напасть на полицейских поступил подросткам «из-за рубежа по соцсетям», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он заявил в соцсети «ВКонтакте», что случившееся является «заговором против всего чеченского народа».
Кадыров считает, что вербовщики хотели посеять в «российском обществе недоверие даже к подросткам», чтобы в детях 11–12 лет видели «потенциальных террористов».
Глава Чечни подчеркнул ответственность родителей. По его словам, если родители не могут уберечь своих детей от пагубного влияния, то пусть «обращаются за помощью в органы опеки и к представителям соответствующих ведомств». Он призвал не скрывать тот факт, что «сын оказался в сетях вербовщиков».
«Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу», — заявил Кадыров.
Он заверил, что не позволит «посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека». По его словам, сочувствующие бандитам, как и непосредственные помощники — «общий враг, которому нет места в Чечне».
«У них даже Басаев, захвативший родильный дом, был романтическим героем», — возмутился Кадыров, отметив, что «защитники» не интересуются жизнью детей погибших сотрудников полиции.
Он посоветовал «таким деятелям обходить Чечню стороной». Кадыров заявил, что в Чечне «сами в состоянии поддержать порядок, без помощи из Европы, США, а также их подручных в нашей стране».
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