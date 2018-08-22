Брянский альпинист погиб от удара молнии на Эльбрусе

32-летний альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России . О спуске тела пока не сообщается.

Ранее сообщалось о двух альпинистах, пострадавших от удара молнии на склонах Эльбруса на высоте около 4300 метров над уровнем моря.