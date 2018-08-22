Ещё
Альпинист погиб от удара молнии на Эльбрусе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брянский альпинист погиб от удара молнии на Эльбрусе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
32-летний альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. О спуске тела пока не сообщается.
Ранее сообщалось о двух альпинистах, пострадавших от удара молнии на склонах Эльбруса на высоте около 4300 метров над уровнем моря.
Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы (при проведении границы Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту или южнее), входящая в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Корреспондентка упала в обморок в прямом эфире после интервью с Мантуровым Россиянина посадили в тюрьму из-за народного напитка из Перу Кадыров рассказал о стабильной ситуации в Чечне после серии нападений на полицию
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая семья найдена повешенной в Сочи43
Кого из российских звезд убил СПИД89
Новый состав жюри «Голоса» вызвал недоумение37
Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением13
Крымский мост предложили уничтожить461
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение