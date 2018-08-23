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Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
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Уплывших в Черное море россиян спас Христос 

Рамблер 1 час назад
Капитан греческого танкера по имени Христос спас двух жителей Новороссийска, унесенных в Черное море. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, пять дней назад Михаил Алавердян и Надежда Ачапкина решили порыбачить с лодки неподалеку от берега, однако не учли силу ветра, который унес их в открытое море.
Кроме того, рыбаки потеряли единственное весло, а начавшийся в Черном море шторм постоянно переворачивал лодку, в результате чего россияне лишились всех остальных вещей.
После этого Алавердян и Ачапкина привязали себя к судну и в течение нескольких дней ждали помощи. В итоге им ее оказал Христос, проплывавший мимо на своем танкере. Грек приказал команде корабля сбросить россиянам спасательные круги и поднять их на борт.
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