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Медсестра свела пенсионеров с ума и захватила их дом
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Медсестра свела пенсионеров с ума и захватила их дом 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ростове-на-Дону молодой женщине пришлось вызвать полицейских, чтобы вызволить бабушку и дедушку из их собственного дома. Пенсионеров не выпускала на улицу ухаживающая за ними медсестра, сообщает городской сайт 1Rnd.ru.
Медработницу наняли внуки, чтобы та присматривала за пожилой четой и оказывала необходимую помощь. Спустя некоторое время в крови стариков обнаружили следы психотропных веществ и снотворное — им давали препараты, которые не назначались врачами. В результате, как рассказала внучка, у дедушки мутнел разум.
Женщина подозревает, что именно под воздействием психотропных препаратов пенсионеры и переписали дом на медсестру. Сам дедушка заявил, что подписывал только доверенность на получение пенсии.
Соседи пожилой пары сообщили, что медработница не выпускала стариков на улицу. «Настоящий концлагерь. По территории забора натянута колючая проволока, так как дедушка, я лично видел, несколько раз пытался выйти со двора», — сообщил один из местных жителей.
Освободить пенсионеров удалось после того, как их внучка обратилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Между тем дом стариков уже выставлен на продажу за семь миллионов рублей.
В начале августа текущего года Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил сделать согласие опеки необходимым условием сделок с недвижимостью, заключаемых людьми старше 65-70 лет. Таким образом предполагается защитить пожилых от квартирных мошенников.
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