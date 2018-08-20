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В Афганистане талибы* похитили пассажиров автобусов
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В Афганистане талибы* похитили пассажиров трех автобусов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Боевики радикального движения "Талибан"* похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на чиновника.
"Боевики "Талибана"* остановили три автобуса, следовавшие из Тахара в Кабул, в провинции Кундуз и похитили пассажиров, на их спасение были направлены войска, идут интенсивные бои", — сообщает телеканал в Twitter.
Число похищенных людей не уточняется.
Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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