Новое землетрясение на Бали унесло 10 жизней

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Число жертв землетрясения на острове Ломбок возросло до 10 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате землетрясения на густонаселенном индонезийском острове Ломбок возросло до 10 человек, еще 24 пострадали, сообщило на странице в Facebook Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.
Ранее сообщалось о 5 погибших.
В воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали 436 человек.
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