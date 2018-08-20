Ещё
Бурятию затягивает дымом от лесных пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурятию затягивает дымом от лесных пожаров в соседних регионах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бурятию накрывает дымом от лесных пожаров в соседних регионах — Красноярском крае и Приангарье, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).
"Бурятию вновь накрывает дымом от лесных пожаров из соседних регионов. Космоснимки, полученные в результате мониторинга в течение последних суток, показывают, что, предположительно, полоса дыма тянется из Красноярского края, где на 0.00 часов 19 августа…, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", действует 140 очагов на общей площади более 322 тысяч гектаров. Кроме того, сложная лесопожарная обстановка складывается на территории Иркутской области, где действует 27 лесных пожаров на общей площади около 139 тысячи гектаров", — информирует РАЛХ.
В агентстве отмечают, что сложная лесопожарная обстановка складывается в Якутии, где зарегистрировано 29 очагов на общей площади более 1 миллиона гектаров.
"На территории Бурятии продолжает сохраняться стабильная обстановка. За прошедшие выходные в Бурятии ликвидировано три очага возгораний в Иволгинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составила менее 1 гектара", — говорится в сообщении.
Все лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место181
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера21
Китайские истребители перебросили под Челябинск133
Дочь Родниной затравили за любовь к США82
С супругой Мягкова случилось несчастье1
Видео
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
00:51
Умер Виталий Волович
Общество Происшествия
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение