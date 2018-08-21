Жену открывшего стрельбу в Харькове нашли мертвой

Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харькове, нашли мертвой, пишут СМИ

Жену мужчины, который в ночь на понедельник открыл стрельбу возле здания горсовета в Харькове , нашли мертвой, сообщил во вторник телеканал "UA: Харьков" со ссылкой на источник.

В ночь на понедельник неизвестный открыл стрельбу около здания горсовета в Харькове, были ранены охранник и полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой… Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на месте работают следователи.