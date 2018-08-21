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Жену открывшего стрельбу в Харькове нашли мертвой
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Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харькове, нашли мертвой, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: полиция Харьковской области
Жену мужчины, который в ночь на понедельник открыл стрельбу возле здания горсовета в Харькове, нашли мертвой, сообщил во вторник телеканал "UA: Харьков" со ссылкой на источник.
В ночь на понедельник неизвестный открыл стрельбу около здания горсовета в Харькове, были ранены охранник и полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
"Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой… Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, на месте работают следователи.
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