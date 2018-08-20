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Воры в законе избрали «босса всех боссов»
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Воры в законе избрали «босса всех боссов» 

Рамблер 19 минут назад
Фото: crimerussia.com
Российские криминальные авторитеты выбрали своего «босса всех боссов». Об этом сообщает «Газета.ru».
Сходка так называемых воров в законе состоялась в одном из ресторанов, которые находятся на территории московского спорткомплекса «Лужники». Среди прочих в ней принимали участие такие авторитеты, как Миша Лужнецкий (Михаил Воеводин), Бадри Кутаисский (Бадри Когуашвили), Вася Воскрес (Василий Христофоров), Петрик (Алексей Петров), Каха (Кахабер Парпалия) и Шишкан (Олег Шишканов).
«Боссом всех боссов» был избран Шишкан, который сменил в этой должности Шакро Молодого (Захарий Калашов), который еще в марте был приговорен к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство.
Таким образом, Шишканов стал не только «вором в законе №1», но и держателем «всемирного общака».
Предшественником Калашова в этой должности был Дед Хасан (Аслан Усоян), убитый киллером в Москве в 2013 году.
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