Воры в законе избрали «босса всех боссов»

Российские криминальные авторитеты выбрали своего «босса всех боссов». Об этом сообщает «Газета.ru».

Сходка так называемых воров в законе состоялась в одном из ресторанов, которые находятся на территории московского спорткомплекса «Лужники». Среди прочих в ней принимали участие такие авторитеты, как Миша Лужнецкий ( Михаил Воеводин ), Бадри Кутаисский (Бадри Когуашвили), Вася Воскрес ( Василий Христофоров ), Петрик ( Алексей Петров ), Каха (Кахабер Парпалия) и Шишкан (Олег Шишканов).

«Боссом всех боссов» был избран Шишкан, который сменил в этой должности Шакро Молодого (Захарий Калашов), который еще в марте был приговорен к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство.

Таким образом, Шишканов стал не только «вором в законе №1», но и держателем «всемирного общака».