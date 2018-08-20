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Композитор Лепса пригрозил устроить взрыв и пожалел
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Композитор Лепса пригрозил устроить взрыв и пожалел 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Композитор Михаил Орлов стал фигурантом дела о ложном сообщении о терроризме после жалоб в полицию на ремонт во дворе. Об этом пишет «Новая газета».
По словам 57-летнего москвича, 28 июня он пять раз позвонил в полицию из-за шумной стройки во дворе его дома. По его словам, после звонков шум стихал, но ненадолго.
«Потом я опять позвонил, не выдержал и в сердцах воскликнул: «Да я вам взорву все к чертовой матери!» — рассказал он.
Орлов заявил, что после этого к нему приехали полицейские и забрали его в отдел «Левобережный».
Против него возбудили дело по статье 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящемся теракте). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет или принудительные работы на такой же срок. В ближайшее время дело передадут в суд.
Композитор пояснил, что в тот день он узнал о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут привести к инвалидности. Он волновался, и у него подскочило давление. Все это происходило на фоне жары и шума стройки. Строительство нового жилого комплекса и станции метро рядом с его домом ведется круглосуточно уже полгода. По его словам, это мешает ему писать музыку.
Орлов отказался от помощи адвоката, так как назначенный защитник посоветовал ему «не злить» прокурора и судью, чтобы отделаться штрафом.
Михаил Орлов писал песни для Григория Лепса, Лолиты и Ирины Аллегровой. Также он сам исполняет свои композиции. Ранее пел в хоре в коллективе у Валентины Толкуновой.
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