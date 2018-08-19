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Пассажиру самолета дали на обед сырое мясо
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Пассажиру самолета дали на обед сырое мясо 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Британский путешественник Джейми Фаррар получил на борту самолета порцию сырой еды, сообщает The Sun.
Во время полёта с Бали в Куала-Лумпур, он надломил кусок куриного мяса, покрытого панировкой, и на одной из трех шпажек, он увидел, что оно — сырое. Отказавшись от порции, Джейми, тем не менее, не получил замены с надлежащим продуктом.
"Стюардесса, плохо владея английским, сказала, что курятина замерзла, пожала плечами и ушла", — рассказал изданию турист.
Также молодой человек вспоминает, что большинство пассажиров на рейсе не говорили по-английски и не могли ответить на его вопросы о качестве их еды. "Меня беспокоит, что другим людям в самолете тоже могли подать сырое мясо", — добавляет Джейми.
Когда самолет приземлился, Джейми написал авиакомпании в социальной сети. Ему пообещали разобраться в ситуации, но вернулись к этому вопросу только спустя четыре месяца.
"Представитель авиакомпании принес извинения, а на мой вопрос о причитающейся мне компенсации — промолчал", — рассказал молодой человек.
Издание пишет, что также обратилось за разъяснениями к авиакомпании.
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