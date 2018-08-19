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В Виннице в тюрьме вспыхнул пожар
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В Виннице в тюрьме вспыхнул пожар 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : ДСНС України
Пожар произошел на территории Винницкого учреждения исполнения наказаний №1, сообщает местное интернет-издание Vinnitsa.info.
"Девятнадцатого августа в Виннице после 16.00 (совпадает с мск) произошло возгорание на территории учреждения исполнения наказаний № 1. Известно, что из помещений проводили эвакуацию около сотни человек", — говорится в сообщении на сайте.
Для беспрепятственного доступа спецмашин к месту возгорания патрульные частично ограничили движение по ближайшим к тюрьме улицам. "В 17 часов 20 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", — сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник.
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