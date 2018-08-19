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Названа причина смерти сына депутата и его девушки
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Обнародована причина смерти сына депутата из Балашихи и его девушки 

Вести Подмосковья 49 минут назад
Фото: Роман Шингаркин на несанкционированной акции в Москве/ТАСС
Вчера, в субботу 18 августа, в подмосковном Железнодорожном городского округа Балашихи были обнаружены тела двух молодых людей, сына экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина и его девушки, а сегодня были установлены мотивы из самоубийства — их сообщили близкие друзья погибших в социальных сетях.
Молодым людям было по 17 и 18 лет, они давно встречались, но понимали, что в сентябре их ждет разлука. Тогда они написали предсмертные послания — парень оставил сообщение на стене ВКонтакте, а девушка передала записку своей подруге и попросила прочитать ее в день смерти.
Подруга и сообщила в полицию о случившемся, но было уже поздно — она исполнила установку и прочитала письмо тогда, когда ее просили.
>> Сын экс-депутата Госдумы покончил жизнь самоубийством
Парень написал, что все произошедшее — их личное решение, а девушка — что они несчастны из-за того, что придется расставаться. Они сковали себя наручниками и прыгнули.
Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка инцидента.
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