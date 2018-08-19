Названа причина смерти сына депутата и его девушки

Обнародована причина смерти сына депутата из Балашихи и его девушки

Вчера, в субботу 18 августа, в подмосковном Железнодорожном городского округа Балашихи были обнаружены тела двух молодых людей, сына экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина и его девушки, а сегодня были установлены мотивы из самоубийства — их сообщили близкие друзья погибших в социальных сетях.

Молодым людям было по 17 и 18 лет, они давно встречались, но понимали, что в сентябре их ждет разлука. Тогда они написали предсмертные послания — парень оставил сообщение на стене ВКонтакте, а девушка передала записку своей подруге и попросила прочитать ее в день смерти.

Подруга и сообщила в полицию о случившемся, но было уже поздно — она исполнила установку и прочитала письмо тогда, когда ее просили.

Парень написал, что все произошедшее — их личное решение, а девушка — что они несчастны из-за того, что придется расставаться. Они сковали себя наручниками и прыгнули.

Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка инцидента.