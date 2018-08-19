Удальцов госпитализирован

В ОНК сообщили о госпитализации координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов , получивший ранее 30 суток административного ареста за повторное нарушение при организации митингов, госпитализирован из спецприемника в Москве , где находился после решения суда. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший Удальцова в спецприемнике номер два.

По его словам, Удальцов "был госпитализирован по медицинским показаниям", "В нашем присутствии врач померил ему давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о необходимости срочной госпитализации, в нашем присутствии его [Удальцова] увезла скорая", — проинформировал Мельников.

Представитель ОНК уточнил также, что Удальцов жаловался на боли в почках. "При помещении в спецприемник Удальцов объявил сухую голодовку, возможно, ухудшение здоровья связано с этим", — предположил собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы 14 августа признал Удальцова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему 30 суток административного ареста.

Ранее супруга Удальцова рассказывала ТАСС , что ее мужа 14 августа задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД "Красносельское", обвинив "в уничтожении на митинге 28 июля портретов лиц, похожих на руководителей государства, что якобы является нарушением проведения порядка мероприятия".

Митинг, о котором идет речь, прошел на проспекте Академика Сахарова в Москве и был направлен против изменений в пенсионном законодательстве. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД РФ, в нем приняли участие 6,5 тыс. человек. Митинг был согласован с властями города Москвы.