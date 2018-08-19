«Ему нужны были рабы»: новые откровения сестер-убийц

Сестры Хачатурян, убившие отца, впервые дали интервью прессе в следственном изоляторе

Все три сестры находятся в одном следственном изоляторе, но видеться не могут. И это для них большая проблема. Они говорят, что привыкли всегда быть вместе. Ангелина сидит в спецблоке, самая младшая, Мария — в камере для несовершеннолетних, старшая Кристина — в обычной маломестной, пишет МК.

Младшая сестра, Мария рассказала обозревателю издания, что отец бил ее по голове кулаками и табуреткой, чтобы не оставалось следов на лице. Теперь девушку мучает постоянная головная боль.

Жили сестры, по ее словам, по жесткому распорядку — как в тюрьме.

«Подъем в 6 утра и дальше все строго по распорядку. Нельзя было отклоняться. Нельзя есть, принимать душ, ходить в туалет в любое время, когда захочешь. А он сам мог запретить туалет и кушать в наказание за что-то», — рассказала Мария.

До 9-го класса девушки ходили в школу, но потом отец передумал. Нельзя было вообще выходить из дома.

«Ему нужны были рабы, всегда готовые исполнять приказы», — говорит обвиняемая в убийстве.

По словам Марии, отец месяцами был дома, не работал, а по воскресеньям на пару часов уходил в церковь. Временами уезжал в Израиль . В такие редкие дни сестры устраивали в квартире вечеринки, их фото обнаружили в соцсетях. Они этого не скрывают и говорят, что хотели быть как все нормальные сверстники.

«Люди зачем-то ищут компромат, но мы и не говорила, что идеальные. Но разве это значит, что мы такого обращения заслуживали?», — сказала Мария.

По ее словам, отец до сих пор приходит и грозит ей во сне. Она жалеет, что все так вышло.

В конце июля 2018 года сестры Хачатурян (17, 18 и 19 лет) убили 57-летнего отца, нанеся ему несколько десятков ударов ножом. Девушки сами вызвали полицию. Они сообщили, что отец напал на них. После этого сестер арестовали, подозревая в умышленном убийстве по сговору.

Ранее в Сети были опубликованы фото побоев девушек, которые наносил им отец.

Противоречивая история убийства отца собственными дочерьми вызвала большой резонанс в обществе. Нашлись свидетели, защищающие убитого мужчину и говорящие о нем, что он был «золотым человеком». Однако есть и те, кто называет его неуравновешенным и агрессивным.

Судьбой сестер занимается российский омбудсмен. В изоляторе, по решению суда, они будут находиться до 28 сентября.