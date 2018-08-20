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Американский военный вертолет разбился в Иране
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В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Один военнослужащий США погиб в результате крушения вертолета в Ираке, сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".
По его данным, ещё несколько военных получили ранения.
Причины ЧП пока неизвестны.
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