Американский военный вертолет разбился в Иране

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

Один военнослужащий США погиб в результате крушения вертолета в Ираке , сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".

По его данным, ещё несколько военных получили ранения.

Причины ЧП пока неизвестны.