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Американский военный вертолет разбился в Иране
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В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Фото:
Reuters
Один военнослужащий
США
погиб в результате крушения вертолета в
Ираке
, сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".
По его данным, ещё несколько военных получили ранения.
Причины ЧП пока неизвестны.
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