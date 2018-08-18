Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой

Сын бывшего депутата Госдумы Шингаркина покончил с собой

В подмосковной Балашихе юноша и девушка покончили с собой. Молодой человек, как выяснилось позже, был сыном экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина . Его смерть подтвердил отец. По факту произошедшего организована проверка.

Молодой человек и девушка покончили с собой в Балашихе, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе подмосковного главка МВД . Инцидент произошел около 9:15.

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин подтвердил РИА «Новости», что погибшим был его 19-летний сын Роман. «Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить», — сказал Шингаркин агентству. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Роман Шингаркин привлек внимание СМИ 26 марта 2017, когда ему было всего 17 лет. Он оказался одним из участников несанкционированного митинга против коррупции, который состоялся в центре Москвы . Во время акции подросток залез на фонарный столб на Пушкинской площади. Он сделал это, потому что внизу, по его словам, ничего не было видно. На протяжении некоторого времени Шингаркин сидел на столбе, но в итоге полицейским все же удалось уговорить его спуститься, после чего юноша сразу же был задержан. Из отделения полиции Романа забрал его отец.

Следующая резонансная история, связанная с молодым человеком, произошла 2 апреля того же года, когда он оказался среди задержанных возле Манежной площади в Москве митингующих, сообщила в твиттере корреспондент «Русской службы Би-би-си» в столице Сара Рейнсфорд. Как передавал ТАСС, в центре столицы тогда задержали как минимум семь человек, которые пытались принять участие в несанкционированной акции.

Случай в Балашихе, к сожалению, не первый в этом году, когда молодой человек и девушка погибают вместе. 13 мая очевидцы сообщили о трагедии, которая произошла вечером на Истринской улице в Москве. Как заявили свидетели, парень и девушка выпали из окна высотного дома.

Прохожие обнаружили их лежавшими на земле. Отмечается, что они были скованы наручниками. Позже стало известно, что им обоим было по 17 лет.

Сотрудники правоохранительных органов, прибыв к месту происшествия, зафиксировали смерть подростков от полученных травм. «Я не знаю, по какой причине это случилось. Я вчера ее только видела, спросила, как дела, она ответила, что все хорошо. И с чего это вдруг произошло, не понятно, никто не знает», — сказала «360» подруга погибшей девушки. По ее словам, молодые люди встретились днем, о чем-то спорили, много общались и употребляли спиртные напитки.

Несколько раньше, в январе этого года, в квартире в центре Москвы обнаружили тела студента МГТУ имени Баумана Артема Исхакова и студентки Высшей школы экономики Татьяны Страховой, которым было по 19 лет. Согласно имеющейся информации, Исхаков убил Страхову, с которой жил в одной квартире. Преступление произошло в ночь на 22 января. Девушка поздно вечером вернулась домой, а молодой человек ждал ее на кухне. Когда она направлялась к себе в комнату, парень ударил ее в лицо кулаком, затем еще некоторое время бил, душил и наносил удары ножом. Когда Страхова была мертва, он изнасиловал ее. Свое преступление Исхаков подробно описал на своей странице «ВКонтакте». После размещения жуткой истории убийства молодой человек покончил с собой, оставив послания нескольким друзьям, своим родителям и родителям Страховой. «Простите, что лишил вас вашего единственного ребенка», — обратился он к семье убитой.

Еще одна громкая трагедия с участие подростков произошла в ноябре 2016 года. 15-летние юноша и девушка забаррикадировались в одном из домов поселка Струги Красные в псковской области. Перед этим они сбежали из дома, дачного поселка, который находится в 80 км от Пскова . Они скрывались в течение трех дней. Все это время шли их поиски. Когда подростков обнаружили, их несколько часов уговаривали выйти, но молодые люди открыли огонь по полицейской машине и соседним домам. Оружие они достали, вскрыв оружейный сейф отчима девушки.

Происходящее они транслировали в прямом эфире в соцсетях. При этом они писали комментарии и публиковали посты, советовались со своими зрителями о том, что им делать дальше: открыть двери или погибнуть. Они приняли решение стрелять буквально до последнего патрона.

Через некоторое время спецназ применил светошумовые гранаты, после чего начался штурм дома, где находились стрелки. Детей обнаружили мертвыми. Позже выяснилось, что они совершили самоубийство. «Огонь в ходе операции сотрудниками не открывался. Тела девушки и юноши, найденные на месте происшествия, содержали явные признаки самоубийства», — отметили в пресс-службе северо-западного округа Росгвардии.