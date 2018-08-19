Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро

Солдат чудом пережил падение под поезд в петербургском метро

В воскресенье, 19 августа, на станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге произошло ЧП, едва не закончившееся трагедией.

Военнослужащий по неустановленной пока причине оказался за пределами платформы — судя по кадрам с места инцидента, человек буквально столкнулся с лобовым стеклом головного вагона, едва не выбив его.

"Молодой боец попал под поезд, на месте работали сотрудники МЧС и охрана метрополитена, также с бойцом находился ефрейтор, скорее всего старший сослуживец (сопровождающий) очень сильно нервничал. Бойцу оказывали медицинскую помощь", — рассказал один из пассажиров.

К счастью, военный остался жив — по словам очевидцев, он получил многочисленные ушибы, гематомы и ссадины и находился в шоковом состоянии. Наличие внутренних повреждений будет установлено после полного обследования в лечебном учреждении.