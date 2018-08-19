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Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
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Солдат чудом пережил падение под поезд в петербургском метро 

Вести.Ru 1 час назад
В воскресенье, 19 августа, на станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге произошло ЧП, едва не закончившееся трагедией.
Военнослужащий по неустановленной пока причине оказался за пределами платформы — судя по кадрам с места инцидента, человек буквально столкнулся с лобовым стеклом головного вагона, едва не выбив его.
"Молодой боец попал под поезд, на месте работали сотрудники МЧС и охрана метрополитена, также с бойцом находился ефрейтор, скорее всего старший сослуживец (сопровождающий) очень сильно нервничал. Бойцу оказывали медицинскую помощь", — рассказал один из пассажиров.
К счастью, военный остался жив — по словам очевидцев, он получил многочисленные ушибы, гематомы и ссадины и находился в шоковом состоянии. Наличие внутренних повреждений будет установлено после полного обследования в лечебном учреждении.
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