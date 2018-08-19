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Киев затопило после ливня
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Киев затопило после ливня 

News.ru 1 час назад
Улицы Киева затопило из-за очередного ливня, который прошёл в украинской столице. Вечером 18 августа на улице Эспланадной автомобили почти полностью стояли в воде. На улице Антоновича прорвало канализацию.
«Десятилетия системного нарушения градостроительных норм сказываются — за 30-40 минут под водой оказываются целые кварталы Киева с автомобилями и людьми», — говорится на сайте «Эспрессо».
Ранее News.ru писал о том, что спасатели эвакуировали во Львове 142 человек из затопленных на дороге автомобилей и маршруток, а также подвальных помещений после сильного ливня. Во время работ было откачено порядка 5 тысяч куб.м. воды.
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