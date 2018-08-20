В Таиланде два человека пострадали от обстрела

СМИ: на юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков

Два человека получили ранения в результате взрыва гранат в южной провинции Таиланда Паттани . Об этом сообщила в понедельник газета The Nation.

По данным полиции, четверо боевиков на двух мотоциклах бросили три гранаты в один из домов деревни Бан Чамао. В результате взрыва два человека пострадали. Оба они были отправлены в больницу.