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В Таиланде два человека пострадали от обстрела
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СМИ: на юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека получили ранения в результате взрыва гранат в южной провинции Таиланда — Паттани. Об этом сообщила в понедельник газета The Nation.
По данным полиции, четверо боевиков на двух мотоциклах бросили три гранаты в один из домов деревни Бан Чамао. В результате взрыва два человека пострадали. Оба они были отправлены в больницу.
Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, добиваясь отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.
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