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«Обрекают Марию на практики на грани пыток»
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Бутину этапировали в новую тюрьму в кандалах 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/mvbutina/ facebook
Российские дипломаты экстренно посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину в новой тюрьме в Александрии. Она находится в одиночной камере, у неё забрали все личные вещи, включая предметы гигиены, полотенце, книги, кроссовки, сообщает российское посольство.
Этапировали россиянку в кандалах. «Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут», — говорится в заявлении посольства.
Следующие 12 часов девушка провела в некой карантинной камере со светом без сна и без пищи. Сейчас её будут держать взаперти в режиме административной изоляции, пишет ТАСС.
«У нас все больше вопросов к американскому правосудию. Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток? Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство будет и дальше добиваться освобождения Бутиной. В госдеп будет направлена очередная нота с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к девушке. Посольство требует человеческой реакции на происходящее со стороны американцев и нормального отношения к Бутиной. Дипломаты ждут решительного осуждения происходящего со стороны правозащитников. Очевидно, что Марию Бутину пытаются сломить, делают вывод российские дипломаты.
Гражданка России Мария Бутина была переведена в тюрьму Александрии, штат Вирджиния. Причина перевода неизвестна.
По словам адвоката россиянки Роберта Дрисколла, перевод был осуществлён вечером 17 августа.
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