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На Кубани поезд протаранил трактор
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На Кубани поезд протаранил трактор 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Грузовой состав и трактор столкнулись на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, водитель трактора пострадал.
Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).
ЧП произошло в 14:15 мск на перегоне Шенджий — Энем-2 Краснодарского региона из-за того, что водитель трактора "Кировец" неосторожно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было маленьким и избежать столкновения избежать не удалось. Водитель трактора пострадал.
Из-за аварии были задержаны — от двух часов до 50 минут — три поезда: Москва — Адлер, Адлер — Уфа и Краснодар — Горячий Ключ.
Движение вошло в нормальный график в 16:32 мск. Выясняются обстоятельства случившегося.
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