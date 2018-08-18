Сын экс-депутата Госдумы покончил жизнь самоубийством 

В подмосковной Балашихе на одной из улиц района Железнодорожный обнаружены тела юноши и девушки и мужчины с травмами от падения с высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСК СК России по Подмосковью Ольгу Врадий. По информации следственного отдела по г.о. Балашихе ГСУ СК России по Московской области, девушке было 17 лет, юноше 19 лет.
Предположительно, речь идет о самоубийстве, погибший — Роман Шингаркин — сын депутата Госдумы VI созыва от фракции ЛДПР Максима Шингаркина, сообщает News.ru.
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26 марта его сын принял участие в протестных акциях против коррупции на Пушкинской площади, и привлек внимание тем, что вместе с другом залез на фонарный столб.
Роман Шингаркин на своей странице во «Вконтакте» написал о том, что уходит из жизни по собственной воле, пишет Telegram-канал Mash.
«Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв. Не надо никого наказывать, виноваты только мы. Мы сами судьи. Просто печальный человек из меня получился», — написал он.
Девушку, которая покончила с собой вместе с ним, зовут Саша Соловьева. Она студентка первого курса медицинского в Пушкине. Её мать работает помощником повара. Вчера вечером дочь ушла на концерт группы «Аукцион».
По словам матери, после концерта они созванивались несколько раз, ничего настораживающего в поведении дочери она не заметила. «С прошлой осени я начала слишком жестоко биться внутри и наконец, спустя много лет, решила окончательно уйти. Я знала, что это когда-то случится», — написала она в предсмертной записке. Девушка пишет, что обрела счастье вместе с Романом и уходит из жизни, чувствуя себя счастливой. Письмо опубликовал Telegram-канал 112.
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Шингаркин и Соловьева приковались друг к другу наручниками, после чего прыгнули с 14 этажа. Их уход из жизни не был спонтанным, они готовились к нему несколько недель.