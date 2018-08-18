Сын экс-депутата Госдумы покончил жизнь самоубийством

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26 марта его сын принял участие в протестных акциях против коррупции на Пушкинской площади, и привлек внимание тем, что вместе с другом залез на фонарный столб.

Роман Шингаркин на своей странице во «Вконтакте» написал о том, что уходит из жизни по собственной воле, пишет Telegram-канал Mash.

«Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв. Не надо никого наказывать, виноваты только мы. Мы сами судьи. Просто печальный человек из меня получился», — написал он.

Девушку, которая покончила с собой вместе с ним, зовут Саша Соловьева. Она студентка первого курса медицинского в Пушкине . Её мать работает помощником повара. Вчера вечером дочь ушла на концерт группы «Аукцион».

По словам матери, после концерта они созванивались несколько раз, ничего настораживающего в поведении дочери она не заметила. «С прошлой осени я начала слишком жестоко биться внутри и наконец, спустя много лет, решила окончательно уйти. Я знала, что это когда-то случится», — написала она в предсмертной записке. Девушка пишет, что обрела счастье вместе с Романом и уходит из жизни, чувствуя себя счастливой. Письмо опубликовал Telegram-канал 112.

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Шингаркин и Соловьева приковались друг к другу наручниками, после чего прыгнули с 14 этажа. Их уход из жизни не был спонтанным, они готовились к нему несколько недель.