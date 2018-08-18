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Россиянин сел на чужое место в самолете и попал в полицию
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Россиянин сел на чужое место в самолете и попал в полицию 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Занявшего чужое место пассажира самолета рейса Москва-Ставрополь привлекли к административной ответственности за отказ пересесть. На том, чтобы мужчина занял свое место, настаивали бортпроводники, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя Главного управления МВД России Ирину Волк.
Пассажир на рекомендации бортпроводников не реагировал. В итоге на борт вызвали наряд транспортной полиции. Командир воздушного судна пожаловался на неподобающее поведение пассажира.
Инцидент произошел 18 августа около 2:00 часов. Пассажира, ранее неоднократно судимого жителя Ставропольского края, в итоге сняли с рейса и доставили гражданина в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Ставрополя, составив административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 11.17 КоАП («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»). Максимальное наказание за такое правонарушение — административный арест на срок до 15 суток.
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