В Подмосковье погиб сын экс-депутата Госдумы

В Москве умер сын экс-депутата Госдумы

На своей странице «Вконтакте» парень написал прощальную записку, пишет Telegram-канал Mash. «Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв. Не надо никого наказывать, виноваты только мы. Мы сами судьи. Просто печальный человек из меня получился», — говорится в сообщении.

Максим Шингаркин является одним из авторов закона об иностранных агентах. 26 марта его сын, Роман, во время акции против коррупции на Пушкинской площади вместе с другом залез на фонарный столб.