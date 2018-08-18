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В Подмосковье погиб сын экс-депутата Госдумы
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В Москве умер сын экс-депутата Госдумы 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/Russian Look/Komsomolskaya Pravda
Мужчина, тело которого было обнаружено у многоэтажного дома в подмосковном Железнодорожном, предположительно является Романом Шингаркином — сыном бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. По факту произошедшего проводится проверка.
На своей странице «Вконтакте» парень написал прощальную записку, пишет Telegram-канал Mash. «Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв. Не надо никого наказывать, виноваты только мы. Мы сами судьи. Просто печальный человек из меня получился», — говорится в сообщении.
Максим Шингаркин является одним из авторов закона об иностранных агентах. 26 марта его сын, Роман, во время акции против коррупции на Пушкинской площади вместе с другом залез на фонарный столб.
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