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Теплоход сел на мель в Астраханской области
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Грузовой теплоход сел на мель на Волге в Астраханской области 

ТАСС 3 часа назад
Фото: http://30.mchs.gov.ru
Теплоход "Волгонефть-165" сел на мель на реке Волге вблизи Енотаевского района Астраханской области. Об этом в субботу сообщается на сайте главного управления МЧС России по Астраханской области.
"18.08.2018 в 13 час. 00 мин. (12 час. 00 мин. мск.) поступило сообщение о том, что т/х "Волгонефть-165" сел на мель в районе села Никольское Енотаевского района на реке Волге", — говорится в сообщении.
Теплоход везет более 4 тыс. 639 т дизельного топлива, пробоин и утечек нефтепродуктов нет. На судне находится 11 человек, в ходе инцидента никто не пострадал. Отмечается, что судовладельц ООО "Ярбункер" организует отбуксировку теплохода.
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