Теплоход сел на мель в Астраханской области

Грузовой теплоход сел на мель на Волге в Астраханской области

Теплоход "Волгонефть-165" сел на мель на реке Волге вблизи Енотаевского района Астраханской области . Об этом в субботу сообщается на сайте главного управления МЧС России по Астраханской области.

"18.08.2018 в 13 час. 00 мин. (12 час. 00 мин. мск.) поступило сообщение о том, что т/х "Волгонефть-165" сел на мель в районе села Никольское Енотаевского района на реке Волге", — говорится в сообщении.

Теплоход везет более 4 тыс. 639 т дизельного топлива, пробоин и утечек нефтепродуктов нет. На судне находится 11 человек, в ходе инцидента никто не пострадал. Отмечается, что судовладельц ООО "Ярбункер" организует отбуксировку теплохода.