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Вандалы повредили православный крест на Украине
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В Николаеве вандалы сломали поклонный православный крест 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
Вандалы сломали в Николаеве поклонный православный крест, сообщает в субботу информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
"Семнадцатого августа в Николаеве неизвестные сломали православный деревянный крест, расположенный возле остановки общественного транспорта", — говорится в сообщении на сайте отдела.
Сообщается, что крест был установлен на пересечении проспекта Богоявленский и улицы Прибузская в Корабельном районе города.
"Очевидно, что был совершен акт вандализма — на кресте видны следы отпила", — сообщает церковь.
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