Вандалы повредили православный крест на Украине

В Николаеве вандалы сломали поклонный православный крест

Вандалы сломали в Николаеве поклонный православный крест, сообщает в субботу информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

"Семнадцатого августа в Николаеве неизвестные сломали православный деревянный крест, расположенный возле остановки общественного транспорта", — говорится в сообщении на сайте отдела.

Сообщается, что крест был установлен на пересечении проспекта Богоявленский и улицы Прибузская в Корабельном районе города.