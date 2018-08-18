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Пермяк изнасиловал спавшую в кафе девушку
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Пермяк изнасиловал спавшую девушку в центре города 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Перми 34-летнего мужчину обвинили в изнасиловании спящей 18-летней девушки в кафе. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
По версии следствия, преступление произошло в конце мая 2018 года.
«В утреннее время, в круглосуточном кафе, расположенном в Дзержинском районе города Перми, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 18-летнюю девушку», — сообщают следователи
Издание Ura.ru уточняет, что потерпевшая отмечала в кафе день рождения и к утру решила отдохнуть в комнате для VIP-гостей. Девушка уснула, чем воспользовался подозреваемый.
Проснувшись, жертва начала кричать, друзья девушки задержали злоумышленника и передали полиции.
Уголовное дело направлено в суд.
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