Пермяк изнасиловал спавшую в кафе девушку

Пермяк изнасиловал спавшую девушку в центре города

Перми 34-летнего мужчину обвинили в изнасиловании спящей 18-летней девушки в кафе. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, преступление произошло в конце мая 2018 года.

«В утреннее время, в круглосуточном кафе, расположенном в Дзержинском районе города Перми, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 18-летнюю девушку», — сообщают следователи

Издание Ura.ru уточняет, что потерпевшая отмечала в кафе день рождения и к утру решила отдохнуть в комнате для VIP-гостей. Девушка уснула, чем воспользовался подозреваемый.

Проснувшись, жертва начала кричать, друзья девушки задержали злоумышленника и передали полиции.

Уголовное дело направлено в суд.