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Во время ливня во Львове спасли более 20 человек
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Во время ливня во Львове спасли более 20 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: REUTERS / Mykola Tys
Подразделения госслужбы Украины по ЧС спасли во Львове во время сильного ливня 22 человека, в городе продолжается ликвидация последствий стихии, сообщает управление госслужбы по ЧС во Львовской области в субботу.
Накануне вечером сильный ливень прошел во Львове, ряд улиц затопило, движение транспорта было затруднено, повалены деревья. Вечером того же дня движение транспорта было восстановлено. Сообщалось, что спасатели эвакуировали во Львове 130 человек из затопленных ливнем маршруток и машин.
"В результате принятых мер подразделениями госслужбы по ЧС всего оказана помощь 142 лицам, из них 15 детей, спасены 22 человека, отбуксированы 12 автобусов и 15 автомобилей, откачана вода из 13 подвальных помещений и семи приусадебных участков, откачано около 5 тысяч кубов воды", — говорится в сообщении на сайте управления.
В частности, по данным ведомства, из подтопленного подвального помещения кафе спасли десять человек, из подтопленного подвального помещения парикмахерской спасли двух человек, а также людей, которые оказались в транспортных средствах.
На сайте львовской мэрии сообщает, что в субботу у коммунальных служб в городе рабочий день — они ликвидируют последствия непогоды.
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