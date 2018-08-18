Хабаровский подросток шокировал признанием в убийстве

Подросток в Хабаровском крае признался в убийстве ребенка

Подросток, подозреваемый в убийстве 10-летней девочки в Хабаровском крае , дал признательные показания, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в селе Князе-Волконское в четверг вечером. Следователи сообщают, что девочка ушла кататься на роликах и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В пятницу по подозрению в совершении этого преступления задержали 15-летнего подростка. В сообщении говорится, что в ходе допроса он дал признательные показания и сообщил детали совершения преступления.

По информации следствия, подросток рассказал, что был знаком с ребенком.

«Вечером 16 августа 2018 года он встретил на улице девочку. На почве внезапно возникшей ссоры злоумышленник разозлился и совершил убийство», — рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Отмечается, что подросток состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних за бродяжничество, однако в конце прошлого года его сняли с учета ввиду исправления.

Следственные органы проверяют работу органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и намерены дать оценку действиям должностных лиц.