Ещё
Число жертв обрушения моста в Генуе выросло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 41 человека, сообщили в субботу спасатели, продолжающие поисковые работы на месте трагедии.
Согласно этой информации, под завалами была обнаружена автомашина, в которой находилась семья из трех человек — отец, мать и их 9-летний сын. Ранее сообщалось о 38 погибших. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.
Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В субботу в Генуе состоятся государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым478
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США65
Популярная рок-вокалистка свела счеты с жизнью20
Кубанский хор полетел с Путиным на свадьбу за миллионы76
Раскрыта правда о смерти Меньшова2
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:42
Трампа не смогли «поймать» на сговоре с Россией
США В мире
00:36
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США
Азия В мире
30:14
Путина захотели привлечь к работе на свадьбе в Вене
Политика
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение