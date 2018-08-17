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Любитель селфи обрушил мост
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Любитель селфи обрушил мост в Китае 

Авторадио 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Инцидент произошел в провинции Хунань, пишет «Интерфакс». Молодой человек остановился, чтобы сфотографироваться, мешая пройти другим. Из-за этого на пешеходном мосту скопилось много людей, перекрытия не выдержали и обвалились в воду. В результате четыре туриста получили травмы.
Это не первый подобный случай, когда селфи становится причиной инцидента. Недавно в Риме две иностранные туристки подрались у фонтана Треви за право первой сделать фото возле него.
За 19-летнюю датчанку и 44-летнюю американку стали вступаться члены их семей, после чего драка приняла масштабный характер.
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