Любитель селфи обрушил мост в Китае

Инцидент произошел в провинции Хунань, пишет «Интерфакс» . Молодой человек остановился, чтобы сфотографироваться, мешая пройти другим. Из-за этого на пешеходном мосту скопилось много людей, перекрытия не выдержали и обвалились в воду. В результате четыре туриста получили травмы.

Это не первый подобный случай, когда селфи становится причиной инцидента. Недавно в Риме две иностранные туристки подрались у фонтана Треви за право первой сделать фото возле него.

За 19-летнюю датчанку и 44-летнюю американку стали вступаться члены их семей, после чего драка приняла масштабный характер.