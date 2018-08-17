Бесследно исчез танкер с грузино-российским экипажем

Танкер с грузино-российским экипажем пропал в Сомали

Грузино-российский экипаж танкера «Пантелена» может быть захвачен сомалийскими пиратами. Связи с экипажем нет уже четвёртые сутки, сообщили в МИД Грузии.

В составе экипажа танкера — 17 граждан Грузии и 2 гражданина России . Судно ходит под панамский флагом.

«Последний контакт был зарегистрирован на западном побережье Африки, в Гвинейском заливе», — говорится в сообщении дипмиссии.

Там отметили, что находятся в постоянном контакте с греческим владельцем танкера и пытаются выяснить обстоятельства происходящего на судне.

Представитель грузинского представителя владельца не исключил, что судно захватили сомалийские пираты.