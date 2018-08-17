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Бесследно исчез танкер с грузино-российским экипажем
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Танкер с грузино-российским экипажем пропал в Сомали 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Грузино-российский экипаж танкера «Пантелена» может быть захвачен сомалийскими пиратами. Связи с экипажем нет уже четвёртые сутки, сообщили в МИД Грузии.
В составе экипажа танкера — 17 граждан Грузии и 2 гражданина России. Судно ходит под панамский флагом.
«Последний контакт был зарегистрирован на западном побережье Африки, в Гвинейском заливе», — говорится в сообщении дипмиссии.
Там отметили, что находятся в постоянном контакте с греческим владельцем танкера и пытаются выяснить обстоятельства происходящего на судне.
Представитель грузинского представителя владельца не исключил, что судно захватили сомалийские пираты.
Минувшей весной в МИД России заявляли, что по их стопам пошли и украинские силовики, которые захватывают суда, но уже по политическим мотивам.
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