Бесследно исчез танкер с грузино-российским экипажем

Грузино-российский экипаж танкера «Пантелена» может быть захвачен сомалийскими пиратами. Связи с экипажем нет уже четвёртые сутки, сообщили в МИД Грузии.
В составе экипажа танкера — 17 граждан Грузии и 2 гражданина России. Судно ходит под панамский флагом.
«Последний контакт был зарегистрирован на западном побережье Африки, в Гвинейском заливе», — говорится в сообщении дипмиссии.
Там отметили, что находятся в постоянном контакте с греческим владельцем танкера и пытаются выяснить обстоятельства происходящего на судне.
Представитель грузинского представителя владельца не исключил, что судно захватили сомалийские пираты.
Минувшей весной в МИД России заявляли, что по их стопам пошли и украинские силовики, которые захватывают суда, но уже по политическим мотивам.