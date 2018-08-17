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Суд не стал рассматривать дело Pussy Riot
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Суд не стал рассматривать дело Pussy Riot 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать жалобы участников Pussy Riot, выбежавших в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» в финале Чемпионата мира по футболу 15 июля. Представители панк-группы намеревались оспорить решение мирового судьи, который вынес постановление о штрафе.
Отказ хамовнического суда связан с тем, что адвокат активистов Николай Васильев направил апелляционные жалобы в суд на следующий день после того, как истёк срок их подачи.
Тот пояснил, что не успел оформить документы в срок, так как был занят в большом количестве процессов, связанных с Pussy Riot. А кроме этого не имел возможности обсудить стратегию с обвиняемыми, которые находились под стражей в СИЗО.
Судья не счёл озвученные причины уважительными.
«Суд постановил: ходатайство защиты о восстановлении срока обжалования решения оставить без удовлетворения, жалобы возвратить заявителю», — цитирует РИА Новости судью Андрея Лутова.
Фигуранты дела — Ольга Пахтусова, Ольга Курачёва, Вероника Никульшина и Пётр Верзилов — на заседание не явились.
Постановление о штрафе участникам панк-группы Pussy Riot за незаконное ношение полицейской формы мировой судья вынес 25 июля. Все четверо вину не признали, заявив, что полицейская форма использовалась как средство художественного образа — так же, как в кинематографе и театре.
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