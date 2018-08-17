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В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку
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В автомобиле убитых в ЦАР россиян нашли надписанную пачку сигарет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Facebook
Группа журналистов из России, прибывших в Центральноафриканскую Республику, где были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, осмотрели автомобиль, на котором они перемещались в день убийства, передает "ФАН".
По их словам, под задним пассажирским сидением была найдена пустая пачка из-под сигарет с надписями на русском языке, под правым передним сиденьем лежала рамка видоискателя от фотоаппарата и квитанции о прохождении пунктов контроля.
Также были задокументированы пулевые отверстия в лобовом стекле, обеих дверях справа, заднем правом габарите и право подголовнике заднего сиденья. Журналисты также сообщили, что провели беседы с местными жителями, однако не могут опубликовать полученные результаты.
Ранее сообщалось, что журналисты из России прибыли в ЦАР.
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