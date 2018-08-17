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Белорус открыл огонь по милиционерам
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В белорусской деревне местный житель открыл огонь по милиционерам 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: @mvd_by Twitter
Житель деревни Бобровичи в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии убил милиционера и ранил другого.
«Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, ещё один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован», — приводит РИА Новости сообщение Следственного комитета Белоруссии.
Сообщается, что безработный житель деревни 1961 года рождения открыл огонь, когда к нему пришли участковые.
Отмечается, что он забаррикадировался в доме и угрожает продолжением стрельбы.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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