Белорус открыл огонь по милиционерам

В белорусской деревне местный житель открыл огонь по милиционерам

Житель деревни Бобровичи в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии убил милиционера и ранил другого.

«Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, ещё один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован», — приводит РИА Новости сообщение Следственного комитета Белоруссии.

Сообщается, что безработный житель деревни 1961 года рождения открыл огонь, когда к нему пришли участковые.

Отмечается, что он забаррикадировался в доме и угрожает продолжением стрельбы.