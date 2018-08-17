Летевший в Москву самолет вернулся в Лондон

По данным представителей British Airways, лайнер вернулся в аэропорт Хитроу из-за технической неисправности.
Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт Хитроу. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британского авиаперевозчика.
Лайнер совершил разворот, практически подлетев к российской столице.
По информации авиаперевозчика, самолет вернулся в Лондон из-за «незначительной технической неисправности».
«Самолет успешно приземлился. На борту не было чрезвычайной ситуации. Все прошло в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другой самолет. Какая техническая неисправность сала причиной возвращения лайнера в Лондон, неизвестно.