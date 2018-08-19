Италия скорбит: число жертв трагедии в Генуе продолжает расти

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43-х человек. В госпитале Сан-Мартино скончался один из пострадавших — 36-летний водитель из Румынии . Ранее в субботу спасателям удалось извлечь из-под завалов еще 4 тела, в том числе, и одного ребенка. Суббота была объявлена в Италии днем траура, в Генуе прошли похороны 19-ти погибших.

В зале выставочного центра — непривычно тихо. 19 гробов, укрытые венками из свежих цветов. Присутствующие нарушили тишину лишь ради аплодисментов.

Овациями встретили футболистов двух клубов — "Дженоа" и" Сампдории" — которые, несмотря на соперничество, на траурную церемонию приехали вместе. Для капитана "Дженоа" Доменико Кришито трагедия едва не стала личной. Он признался, что вместе с семьей успел пересечь мост за десять минут до обвала. Иначе его имя звучало бы сегодня в зале.

Проститься с жертвами трагедии прибыл президент Италии Серджо Маттарелла . Журналистам еще до своего приезда он рассказал, что не раз бывал в Генуе, в том числе, и на обрушившемся мосту. А значит, и он мог оказаться в числе погибших. Теперь основная задача — не допустить повторения трагедии.

"Вся Италия сегодня скорбит. И на нас возложены три обязательства, которые должны быть исполнены. Во-первых, мы должны поддержать семьи погибших и пострадавших, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за риска обрушения оставшихся частей моста. Во-вторых, мы должны найти виновных и привлечь их к ответственности. В-третьих, обеспечить безопасность дорожного движения в стране", — заявил Серджо Маттарелла, президент Италии.

А вот главных обвиняемых на церемонии не оказалось — показаться на глаза убитым горем родственникам представители компании "Аутостраде пер л'Италиа" не решились. Зато созвали пресс-конференцию. Впрочем, даже на ней извинений не прозвучало.

"Мы соболезнуем родственникам погибших, их друзьям, и горюем вместе со всем обществом. Но мы не верим, что в текущих обстоятельствах мы должны взять на себя ответственность — ведь расследование еще идет. И оно покажет, что именно произошло. Я бы сказал, что извинения и взятие на себя ответственности — взаимосвязаны. Ты извиняешься, если чувствуешь себя ответственным за произошедшее. Техническая ситуация является настолько сложной, что только система правосудия сможет понять, что произошло", — отметил Джованни Кастеллуччи, генеральный директор "Autostrade per l'Italia".

Тем не менее, в компании еще до окончания расследования решили выделить 500 миллионов евро — на устранение последствий обрушения. Часть из этих денег пойдет на строительство нового путепровода — возвести мост пообещали за 8 месяцев. Остальное направят в фонд поддержки семей жертв обрушения.