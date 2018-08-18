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Барнаулец скончался после отказа в госпитализации
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Житель Барнаула умер после отказа скорой помощи приехать к нему 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Житель Барнаула умер от перитонита после того, как врачи скорой помощи отказались поехать на повторный вызов. О этом сообщается на сайте регионального СК.
Инцидент произошел 15 июля. Местный житель отдыхал с семьей на туристической базе в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Вечером он пожаловался на острую боль в животе и вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи вкололи ему обезболивающее, но отказались везти его в больницу. Через некоторое время состояние молодого человека ухудшилось, однако скорая помощь на повторный вызов не выехала. На следующий день мужчина скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
10 августа сообщалось о женщине с инсультом, которая прождала врачей скорой помощи двое суток. После отказа врачей приехать, ее супругу пришлось самостоятельно везти женщину в больницу.
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