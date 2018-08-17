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Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме
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Финалистку «Минуты славы» зарезали в ее же доме 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Sky News
Финалистку британского аналога шоу «Минута славы» зарезали в ее собственном доме, сообщает Sky News со ссылкой на Скотланд-Ярд.
По информации канала, 31-летняя медсестра Симонн Керр, дошедшая до финала телеконкурса «Британия ищет таланты», была зарезана в своем доме в лондонском районе Баттерси 40-летним мужчиной по имени Десмонд Силва.
Керр была найдена еще живой, однако все же умерла через час после этого, несмотря на усилия прибывших на место врачей.
Подозреваемый в ее убийстве был задержан накануне, а уже сегодня мужчина предстанет перед судом, который выберет ему меру пресечения. В полиции Лондона уточнили, что на данный момент считают, что Силва совершил убийство в одиночку.
Симонн Керр принимала участие в шоу «Британия ищет таланты» в составе хора Национальной службы здравоохранения Англии. В остальное время Керр работала медсестрой в отделении гематологии и онкологии лондонского госпиталя Гая и святого Томаса.
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