Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме

Финалистку «Минуты славы» зарезали в ее же доме

Финалистку британского аналога шоу «Минута славы» зарезали в ее собственном доме, сообщает Sky News со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По информации канала, 31-летняя медсестра Симонн Керр, дошедшая до финала телеконкурса «Британия ищет таланты», была зарезана в своем доме в лондонском районе Баттерси 40-летним мужчиной по имени Десмонд Силва.

Керр была найдена еще живой, однако все же умерла через час после этого, несмотря на усилия прибывших на место врачей.

Подозреваемый в ее убийстве был задержан накануне, а уже сегодня мужчина предстанет перед судом, который выберет ему меру пресечения. В полиции Лондона уточнили, что на данный момент считают, что Силва совершил убийство в одиночку.