В бывшем здании ФМС нашли свалку паспортов

СК начал проверку по факту обнаружения в бывшем здании Федеральной миграционной службы в Москве паспортов граждан России, загранпаспортов и других документов, сообщила старший помощник руководителя московского СК Юлия Иванова.
Фото из здания ранее было размещено одним из пользователей Instagram. Автор сообщает, что обнаружил «кубометры оставленных документов»: начиная с внутренних и загранпаспортов, заканчивая карточками учета малолетних хулиганов.
В столичном главке МВД сообщили, что документы нашли в одном из помещений на улице Большая Черемушкинская передает РИА «Новости».
Полиция проверяет этот факт, после чего привлечет виновных к ответственности и направит в следственные органы материалы проверки для принятия процессуального решения.