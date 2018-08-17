В бывшем здании ФМС нашли свалку паспортов

В бывшем здании ФМС в Москве нашли свалку паспортов

Фото из здания ранее было размещено одним из пользователей Instagram. Автор сообщает, что обнаружил «кубометры оставленных документов»: начиная с внутренних и загранпаспортов, заканчивая карточками учета малолетних хулиганов.

В столичном главке МВД сообщили, что документы нашли в одном из помещений на улице Большая Черемушкинская передает РИА «Новости»

Полиция проверяет этот факт, после чего привлечет виновных к ответственности и направит в следственные органы материалы проверки для принятия процессуального решения.