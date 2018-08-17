Ещё
В бывшем здании ФМС нашли свалку паспортов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В бывшем здании ФМС в Москве нашли свалку паспортов 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
СК начал проверку по факту обнаружения в бывшем здании Федеральной миграционной службы в Москве паспортов граждан России, загранпаспортов и других документов, сообщила старший помощник руководителя московского СК Юлия Иванова.
Фото из здания ранее было размещено одним из пользователей Instagram. Автор сообщает, что обнаружил «кубометры оставленных документов»: начиная с внутренних и загранпаспортов, заканчивая карточками учета малолетних хулиганов.
В столичном главке МВД сообщили, что документы нашли в одном из помещений на улице Большая Черемушкинская передает РИА «Новости».
Полиция проверяет этот факт, после чего привлечет виновных к ответственности и направит в следственные органы материалы проверки для принятия процессуального решения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Житель белорусской деревни расстрелял участковых Аварийная посадка китайского Boeing на Филиппинах попала на видео Умер актер Николай Кириченко
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест193
Украинским детям показали российский Крым71
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Путин на свадьбе разозлил украинцев1221
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ233
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение