Башенный кран упал в Ярославле: есть пострадавшие

На стройке в Ярославле упал башенный кран. Инцидент произошло на Суздальской улице. Травмы получили двое рабочих. Оба пострадавших строителя доставлены в Соловьевскую больницу.

У 26-летнего рабочего тяжелые травмы. Он находится в отделении реанимации, сообщает ТАСС . Второй рабочий — 56-летний мужчина — получил перелом плеча и черепно-мозговую травму.

На стройке с высоты в 25 метров упала верхняя секция крана. Она упала на автобетономешалку. Автомобиль поврежден.