Сразу девять самолетов совершили экстренную посадку

Девять самолетов совершили экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Аргентины и В офисы чилийской авиакомпании LATAM поступило несколько звонков с террористическими угрозами, в связи с чем сразу девяти авиалайнерам, которые находились в воздушном пространстве Чили Перу , пришлось совершить экстренную посадку. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали в управлении гражданской авиации Чили, к ним поступило 11 угроз, девять из которых были связаны с существующими рейсами, а две другие нет. По словам руководителя управления Виктора Вильялобоса Коллао, после посадки ни в одном лайнере не было обнаружено взрывчатых устройств.

«Мы всегда находим один или два бесхозных чемодана, это нормально. Но этот случай абсолютно исключительный», — заявил Вильялобос Коллао.

Власти пока не обнаружили никаких свидетельств того, что пассажирам грозит опасность, и продолжают устанавливать источник, откуда могли поступить угрозы.