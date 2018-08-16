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Число жертв наводнений в Индии приблизилось к 100
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СМИ: число жертв наводнений в Индии приблизилось к 100 

ТВ Центр 45 минут назад
Фото: Reuters
Как сообщает газета Indian Express, жертвами наводнений в индийском штате Керала в период с 8 по 16 августа стали 97 человек. Внимание на публикацию обратило РИА "Новости".
Во всех 14 районах штата объявлен "красный" уровень опасности. Из-за действий стихии оказалась нарушена работа транспорта и образовательных учреждений. Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 имеющихся там дамб.
Мощные муссонные ливни идут в штате Керала с середины прошлой недели. Они спровоцировали наводнения, оползни и сели — затоплены целые районы, в особенности те, что расположены в низинах.
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