СМИ: число жертв наводнений в Индии приблизилось к 100

Как сообщает газета Indian Express, жертвами наводнений в индийском штате Керала в период с 8 по 16 августа стали 97 человек. Внимание на публикацию обратило РИА "Новости"

Во всех 14 районах штата объявлен "красный" уровень опасности. Из-за действий стихии оказалась нарушена работа транспорта и образовательных учреждений. Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 имеющихся там дамб.

Мощные муссонные ливни идут в штате Керала с середины прошлой недели. Они спровоцировали наводнения, оползни и сели — затоплены целые районы, в особенности те, что расположены в низинах.