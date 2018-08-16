Судно с российскими моряками арестовано в Стамбуле

Корабль Streamline с 11 российскими моряками на борту был арестован в Стамбуле . Судно направлялось в турецкий город из Ростова для ремонта.

После ремонта экипаж должен был вернуться в Россию . Однако, когда корабль встал на рейде в Стамбуле, он был арестован за долги предыдущего владельца.

«Долг около полмиллиона долларов. И экипаж не может уже почти два месяца покинуть судно. Собственник сухогруза на связь не выходит», — цитирует РИА Новости слова представителя азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александра Рубцова.

Рубцов уточнил, что профсоюз обратился в генконсульство в Стамбуле. Согласно ответу дипмисси, ситуация взята на контроль, а моряки в настоящее время обеспечены питанием.