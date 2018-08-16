Ещё
Судно с российскими моряками арестовано в Стамбуле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судно с российскими моряками арестовано в Стамбуле 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Корабль Streamline с 11 российскими моряками на борту был арестован в Стамбуле. Судно направлялось в турецкий город из Ростова для ремонта.
После ремонта экипаж должен был вернуться в Россию. Однако, когда корабль встал на рейде в Стамбуле, он был арестован за долги предыдущего владельца.
«Долг около полмиллиона долларов. И экипаж не может уже почти два месяца покинуть судно. Собственник сухогруза на связь не выходит», — цитирует РИА Новости слова представителя азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александра Рубцова.
Рубцов уточнил, что профсоюз обратился в генконсульство в Стамбуле. Согласно ответу дипмисси, ситуация взята на контроль, а моряки в настоящее время обеспечены питанием.
Ранее стало известно, что экипаж российского танкера «Механик Погодин», который был арестован в порту Херсона, Украина, опасается силового захвата судна.
News.ru: последние новости
Обнародованы фото избитых сестёр Хачатурян Осуждённый покончил с собой в колонии под Ярославлем Умерла звезда «Каменской»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму348
Китай передал России секретные данные о ЦРУ92
Новая цель России, месть Дзюбы Лукашенко и другие события дня1
В Турции арестовали судно с российским экипажем59
Раскрыт большой обман «Дома-2»67
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение