В Челябинской области мужчина убил младенца

В Челябинской области мужчина ударил годовалого ребенка, мальчик погиб

Двадцатидвухлетний житель Челябинской области ударил годовалого ребенка, мальчик скончался через неделю в больнице, сообщается в четверг на сайте СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, девятого августа текущего года в квартире одного из домов Тракторозаводского района областного центра обвиняемый ударил ребенка, а после бросил его на диван. Ребенок был доставлен в лечебное учреждение с диагнозом "ушиб головного мозга", где 16 августа скончался", — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

Добавляется, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. "В случае установления причинно-следственной связи в действиях обвиняемого и смертью годовалого мальчика мужчине будет предъявлено обвинение по более тяжкой статье", — уточняется в сообщении.

Также по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина признал свою вину в совершении преступления.